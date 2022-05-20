سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 20 مايو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار الذهب في مصر، والتي يلاحظ وجود اهتمام كبير بسعر الذهب وسعر الاوقية الذهب والجنيه الذهب وعيارات الذهب المختلفة، خاصة من قبل التجار ورجال الأعمال واصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 20 مايو 2022، إليكم أدناه تفاصيل سعر الذهب وفق تعاملات اليوم في الأسواق العالمية والمحلية.

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 20 مايو 2022

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر إلى 1087 جنيها (59.46 دولار) مقابل 1066 جنيها (58.37 دولار)، أمس بحسب منصة " gold-price-today" لرصد أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى 951.41 جنيه (52.03 دولار) مقابل 932.56 جنيه (51.07 دولار)، أمس.

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 20 مايو 2022

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر إلى 815.48 جنيه (44.59 دولار) مقابل 799.33 جنيه (43.78 دولار)، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 634.26 جنيه (34.68 دولار) مقابل 621.69 جنيه (34.05 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 543.65 جنيه (29.73 دولار) مقابل نحو 532.88 جنيه (29.18 دولار)، أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في مصر

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم في مصر إلى 33815 جنيها (1849 دولارا) مقابل 33145 جنيها (1815 دولارا)، أمس.

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) سجل 7611 جنيها (416.21 دولار) مقابل 7460 جنيها (408.58 دولار)، أمس.