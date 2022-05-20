بالفيديو سبب وفاة سمير صبري- من هو سمير صبري- نبذة عن الفنان المصري سمير صبري ويكيبديا

وفاة الفنان المصري سمير صبري الكبير اليوم الجمعة 20 مايو 2022- سبب وفاة سمير صبري، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن سبب وفاة الفنان الكبير سمير صبري، والذي توفي اليوم الجمعة، وسنقدم لكم من هو سمير صبري، ونبذة عن الفنان المصري سمير صبري ويكيبيديا، حيث أعلن نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي عبر صفحته على "انستغرام" الفنان صبري، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم وفاة الفنان المصري سمير صبري الكبير اليوم الجمعة 20 مايو 2022- سبب وفاة سمير صبري.

من هو سمير صبري- نبذة عن الفنان المصري سمير صبري ويكيبديا





وولد الفنان سمير صبري في مدينة الإسكندرية في 27 كانون الأول/ ديسمبر عام 1936، وتخرج من فيكتوريا كوليدج، حيث يعد فنانا شاملا فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري.

وعمل في بدايات شهرته مذيعا وقدم برنامج ما يطلبه المستمعون باللغة الإنجليزية، وبرامج عدة في التلفزيون المصري حظيت بشعبية كبيرة، ثم اتجه إلى التمثيل والغناء، وله العديد من الأفلام المصرية التي قام بتمثيلها منذ بداية مسيرته الفنية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

سبب وفاة سمير صبري

ووفق نقابة الممثلين المصريين، فقد أجرى مؤخرا عملية جراحية في القلب، حيث كان قد تعرض لأزمة صحية منذ فترة، استدعت نقله إلى المستشفى.

كما تفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع وفاة سمير صبري الفنان المصري الكبير، داعين الله أن يرحمه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال أحد المغردين عن وفاة سمير صبري: "البقاء لله توفي الفنان الكبير سمير صبري ربنا يغفر له ويرحمه انا لله وانا اليه راجعون".

وأضافت أخرى "لا إله الا الله.. وفاة النجم سمير صبري.. في نفس يوم وفاة النجم سمير غانم.. تغمدهم الله برحمته الواسعة واسكنهم فسيح جناته".

وفاة الفنان المصري سمير صبري اليوم الجمعة