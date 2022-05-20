الاحتلال يعتقل كادرين "للجهاد" في رام الله وطولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، اثنين من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في رام الله وطولكرم بالضفة المحتلة.

فقد اعتقلت الأسير المحرر محمد نمر الريماوي (31 عامآ)، وهو مصاب بكسر في قدمه، على مدخل بلدة بيت ريما قضاء رام الله، بعد أن فشلت قوات الاحتلال باعتقاله خلال مداهمة منزله.

ويُشار إلى أن المعتقل الريماوي اعتقل مرتين في سجون الاحتلال، حيث أمضى ثلاث سنوات عام 2014م، وفي الاعتقال الثاني خاض إضراباً مفتوحآ عن الطعام في مركز تحقيق المسكوبية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المحرر محمود وليد أبو ساري (32 عاماً)، من مخيم نور شمس بطولكرم أثناء اقتحام بيته وتخريب محتوياته.

والمعتقل أبو ساري متزوج وله ولدان، واعتقل ما يقارب عامين في سجون الاحتلال على أربع فترات.

الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تشن حملة مسعورة من الاعتقالات والمداهمات في محافظات الضفة المحتلة، وتستهدف كوادر ونشطاء المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي.