هيئة المعابر تُعلن عدد المسافرين عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، صباح اليوم الجمعة، عن إحصائية وعدد المسافرين عبر معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الهيئة :"إن إجمالي المغادرين بلغ 2837 مسافرًا عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة".

وأوضحت، أن العمل عبر المعبر شهد الأسبوع الماضي وصول 1297 عائدًا، في حين أرجعت السلطات المصرية 126 مسافرًا.

ولفتت الهيئة، إلى أن العمل بمعبر رفح سيكون متوقفًا يومي الجمعة والسبت، ويستأنف صباح الأحد المقبل.

ويُشار إلى أن هيئة المعابر والحدود تنشر بشكل أسبوعي حصيلة وأعداد المسافرين عبر معبر رفح البري.