مستوطنون يواصلون تجريف أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية

يواصل مستوطنون متطرفون، اليوم الجمعة، ومنذ شهر تقريباً، تجريف أراض في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية بالضفة المحتلة.

بددوره قال الناشط الحقوقي عارف دراغمة:" إن المستوطنين يواصلون منذ شهر تقريباً، تجريف أراض على مقربة من خيام المواطنين في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية؛ توطئة لإقامة مشاريع بنية تحتية ومدرسة ومرافق في المنطقة".

وحذر دراغمة، من أن تكون هذه المشاريع بداية لعملية تفريغ المنطقة فعليا من سكانها الأصليين.

جدير ذكره أن المستوطنين بدأوا منذ شهر تقريبا تجريف الأراضي في المنطقة والواقعة قرب "معرش"، وخزان مياه وضعوه قبل عام، باستخدام آليات ثقيلة.