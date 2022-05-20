بوغدانوف: موسكو مستعدة لاستقبال "هنية"

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، أن موسكو مستعدة لاستقبال رئيس حركة حماس اسماعيل هنية.

وصرح بوغدانوف، :"بأن موسكو مستعدة لاستقبال رئيس حركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، وأن العمل جاري على تحديد موعد الزيارة".

وقال على هامش أعمال القمة الاقتصادية الدولية بعنوان "روسيا - العالم الإسلامي: قمة قازان 2022" :"لا أستطيع تأكيد ذلك، ولا توجد مواعيد محددة، موضحاً أنه من حيث المبدأ نوقش هذا عندما كان موسى أبو مرزوق في زيارة موسكو مؤخراً".

وأضاف بغدانوف :"نحن جاهزون لاستقبال الوفد، لكن الموعد لم يتم الاتفاق عليه بعد".

جدير ذكره أنه في وقت سابق ذكرت العديد من وسائل الإعلام، "أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سيزور موسكو الشهر المقبل".