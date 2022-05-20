تسجيل إصابتين مؤكدتين بجدري القردة بكندا

أعلنت كندا، مساء أمس الخميس، عن تسجيل أوّل حالتَي إصابة بمرض جدري القردة لدى البشر، في أعقاب سلسلة من حالات الإصابة بهذا الفيروس في أوروبا.

وقالت وكالة الصحة العامة الكندية :"إنه أُبلِغت مقاطعة كيبيك بالنتيجة الإيجابية لفحص جدري القردة لعيّنتَين تلقّاهما المختبر الوطني للأحياء الدقيقة، وهاتان أوّل حالتَين مؤكّدتَين بهذا الوباء في كندا".

وأوضحت الصحة الكندية، أنّ حالات أخرى مشتبها بها قيد الدرس في مدينة مونتريال الناطقة بالفرنسية، فيما تحدّثت الإدارة الإقليمية للصحة العامة في مونتريال عن وجود 17 حالة مشتبه بها.

ويُشار إلى أنه بعد المملكة المتحدة، أعلنت كل من: إسبانيا والبرتغال، أول من أمس، أنهما سجّلتا إصابات مؤكدة أو يشتبه في أنها بمرض جدري القردة، وهو مرض نادر في أوروبا.

ومن جانبها قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء الماضي:" إنها تريد الإضاءة، بالتعاون مع بريطانيا، على الإصابات بجدري القردة التي تكتشف في هذا البلد، منذ بداية أيار/مايو، خصوصا في مجتمع المثليين.

وكانت قد أعلنت السلطات الصحية المحلية في منطقة مدريد الإسبانية، مساء أول من أمس، عن اكتشاف 23 إصابة يشتبه في أنها جدري القردة، وهو مرض متوطّن في غرب أفريقيا.

جدير ذكره أنه مرض جدري القردة مرض نادر وعادة ما تكون أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي على اليدين والوجه.