صحيفة عبرية: إيران حاولت اختطاف وزير حرب الاحتلال السابق "موشيه يعلون"

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، عن أن إيران حاولت اختطاف وزير حرب الاحتلال السابق موشيه يعلون.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية:" إن إيران حاولت اختطاف وزير الحرب السابق لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي "موشيه يعلون، زاعمةً أن " أن عناصر إيرانية حاولت إغراء "يعلون" بهدف استدراجه وخطفه".

ويُشار إلى أن يعلون شغل سابقاً، أيضاً منصب ما يسمى بـ"رئيس أركان جيش الاحتلال".

وأضافت الصحيفة العبرية :"إن "موشيه يعلون" أبلغ جهاز "الشاباك" عن الرسائل التي تلقاها عبر البريد الإلكتروني، وقد قام جهاز "الشاباك" بالتأكد أن من يقف وراء هذه الرسائل هم عناصر في الاستخبارات الإيرانية".

وزعم جهاز "الشاباك" التابع لجيش الاحتلال، أمس الخميس، أنه رصد نشاطات إيرانية للتواصل مع أكاديميين "إسرائيليين" ومسؤولين سابقين في المنظومة الأمنية للاحتلال، مُدعياً أنه استخدم الإيرانيون أسماء لرجال أعمال وأكاديميين أجانب للتواصل مع الشخصيات "الإسرائيلية".

وبحسب الصحيفة، فإن المحاولات الإيرانية كانت تهدف للحصول على معلومات عن تلك الشخصيات "الإسرائيلية" وكذلك محاولة استدراجهم لخارج فلسطين المحتلة لخطفهم أو مهاجمتهم.