تردد قناة الحج السعودية الجديد 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية في هذا المقال تردد قناة الحج السعودية الجديد، حيث يبحث عنه الكثير من المسلمون مع قرب موسم الحج لمشاهدة واستماع التكبيرات وتلاوة القرآن والوعظ وغيرها من الأشياء، وبعد كثرة البحث عن القناة عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

تردد قناة الحج السعودية الجديد 2022

نبذة عن القناة:

تعتبر قناة الحج من القنوات الفضائية السعودية المتميزة التي تقوم ببث المحتوى الإعلامي الهادف والمتميز من شعائر الحج والعمرة، إلى جانب تكبيرات العيد وشعائر الصلوات والتلاوات القرآنية، مع البث الحي من المسجد الحرام في مكة المكرمة، وهي قناة مجانية غير مشفرة تنقل محتواها إلى جميع أنحاء العالم الإسلامي,

تردد قناة الحج السعودية الجديد 2022

برامج قناة الحج 2022

تسعى قناة الحج على نشر الوعي الثقافي الديني، من خلال نقل شعائر الصلوات ومناسك الحج والعمرة من خلال البث الحي والمباشر من المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف في كل عام، بالإضافة إلى نقل صلاة الجمعة والتلاوات القرآنية وتكبيرات وصلاة العيدين.

تردد قناة الحج السعودية الجديد 2022

مميزات القناة

تمكنك القناة من الاستمتاع لكل ما يقوم به حجاج بيت الله الحرام لحظة بلحظة بالإضافة إلى التلاوات القرآنية وشعائر الصلوات على مدار الأربع وعشرين ساعة من بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.

تردد قناة الحج السعودية الجديد 2022

تردد قناة الحج السعودية 2022

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ جودة المشاهدة

10922 عمودي 27500 7/8 SD، HD

12654 أفقي 27500 5/6 SD