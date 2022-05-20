أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 20 مايو 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم بشكل مستمر اسعار الذهب في العديد من الدول العربية، وفي هذا المقال يقدم لكم أسعار الذهب في الأردن اليوم وبمختلف العيارات المتداولة، لأهمية هذا الموضوع لشريحكة كبيرة من المتابعين من التجار والمقبلين على الزواج، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 20 مايو 2022

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الجمعة 20 مايو/أيار 2022، توازيا مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 20 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في الأردن

سعر جرام الذهب عيار 24

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 41.94 دينار (59.15 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الأردن اليوم، إلى 36.70 دينار (51.76 دولار).

أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 20 مايو 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن، ارتفاعا إلى نحو 31.45 دينار (44.36 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 24.46 دينار (34.50 دولار).

أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 20 مايو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الأردن

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن، خلال التعاملات اليوم، صعودا إلى نحو 1.304 ألف دينار (1840 دولارًا).

أما سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 293.57 دينار (414.05 دولار).

أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 20 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالمياً، انتعشت أسعار الذهب خلال تعاملات، أمس الخميس، إذ أدى تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى عودة الطلب على المعدن النفيس.