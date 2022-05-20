أسعار الذهب في السودان اليوم الجمعة 20 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أسعار الذهب في السودان اليوم الجمعة وبمختلف العيارات المتداولة في الأسواق، ويبحث عنه شريحة كبيرة من المتابعين، خاصة من التجار والمقبلين على الزواج، وبعد كثرة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في السودان اليوم الجمعة 20 مايو 2022

ارتفاع أسعار الذهب في السودان اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في السودان، اليوم الجمعة 20 مايو/أيار 2022، متأثرة بصعود المعدن النفيس عالميًا، مقابل الدولار المتراجع.

أسعار الذهب في السودان اليوم الجمعة 20 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في السودان

سعر جرام الذهب عيار 24

قفز سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان ليصل إلى 27.004 ألف جنيه (59.41 دولار)، مقابل 26.497 ألف جنيه (58.23 دولار) بنهاية تداولات أمس.

سعر جرام الذهب عيار 18

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان ليصل إلى 20.253 ألف جنيه (44.56 دولار)، مقابل 19.873 ألف جنيه (43.68 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

أسعار الذهب في السودان اليوم الجمعة 20 مايو 2022

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السودان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 15.752 ألف جنيه (34.66 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 13.502 ألف جنيه (29.71 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السودان (الأكثر تداولا بالأسواق) ليصل إلى 23.629 ألف جنيه (51.99 دولار)، مقابل 23.185 ألف جنيه (50.96 دولار) أمس.

أسعار الذهب في السودان اليوم الجمعة 20 مايو 2022

سعر الأوقية الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السودان نحو 839.827 ألف جنيه (1848 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان (8 جرامات من عيار 21) فقد سجل نحو 189.033 ألف جنيه (415.91 دولار).

أسعار الذهب في السودان اليوم الجمعة 20 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالمياً، انتعشت أسعار الذهب خلال تعاملات، أمس الخميس، إذ أدى تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى عودة الطلب على المعدن النفيس.