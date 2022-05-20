الاحتلال يمدد اعتقال كوادر "الكتلة الإسلامية" في جامعة بيرزيت

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، اعتقال 7 من كوادر "الكتلة الإسلامية" في جامعة بيرزيت لِـ 8 أيام أخرى.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن سلطات الاحتلال مددت اعتقال كلٍّ من: معتصم زلوم، وعبد الرحمن علوي، وعبد المجيد حسن، وضياء زلوم، ومحمد الفاتح، ووسام تركي وومحمد عرمان.

وكانت اعتقلت، الثلاثاء الماضي، قوة "إسرائيلية" خاصة 7 من كوادر الكتلة الإسلامية، بالتزامن مع انطلاق انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت التي فازت فيها "الكتلة الإسلامية".

جدير ذكره أنه حصدت، "كتلة الوفاء الإسلامية" ممثلة الكتلة الإسلامية 5068 صوتًا، مقابل 3379 صوتًا للشبيبة بعد فرز كليات التجارة والعلوم والهندسة والآداب وكمال ناصر في انتخابات جامعة بير زيت.