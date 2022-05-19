سعر غرام الذهب في سوريا عيار 21 و 18 اليوم الجمعة 20-5-2022 للبيع والشراء بالدولار والليرة

سعر غرام الذهب في سوريا عيار 21 و 18 اليوم الجمعة الموافق 20-5-2022 للبيع والشراء بالدولار والليرة السورية ، فقد سجل محرك جوجل الشهير في ساعات الصباح الباكر عمليات بحث متواصلة من المواطنين والمستثمرين والمقبلين على الزواج لمعرفة كافة تفاصيل سعر الذهب في سوريا اليوم حيث قام فريق فلسطين اليوم وسط اندفاع كبير في وضع تلك التفاصيل كاملة في هذه المقالة .

ولا يزال الجميع يبحث عن سعر غرام الذهب في سوريا عيار 21 و 18 اليوم الجمعة الموافق 20-5-2022 للبيع والشراء لحظة بلحظة أيضا لذلك نطمئن هذا الجمهور الكريم والواسع باننا قمنا في وضع كامل التفاصيل التي تشرح لكم الأسعار بجميع العيارات وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

سعر غرام الذهب في سوريا اليوم عيار 21

ولقد وضعنا لكم سعر متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية وهو على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 228,571 شراء 228,000

عيار 22 بيع 209,524 شراء 209,000

عيار 21 بيع 200,000 شراء 199,500

عيار 18 بيع 171,429 شراء 171,000

عيار 14 بيع 133,333 شراء 133,000

عيار 12 بيع 114,286 شراء 114,000

الاونصة بيع 7,108,571 شراء 7,090,800

الجنيه الذهب بيع 1,600,000 شراء 1,596,000

الكيلو بيع 228,571,429 شراء 228,000,000

سعر الذهب في سوريا الان عيار 18

كما جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 148,711 ليرة $59.19

سعر الذهب عيار 22 136,320 ليرة $54.26

اسعار الذهب عيار 21 130,125 ليرة $51.79

اسعار الذهب عيار 18 111,535 ليرة $44.39

سعر الذهب عيار 14 86,749 ليرة $34.53

سعر الذهب عيار 12 74,356 ليرة $29.59

اسعار أوقية الذهب 4,624,919 ليرة $1,841

اسعار جنيه الذهب 1,041,004 ليرة $414.34

اسعار كيلو الذهب 148,711,219 ليرة $59,190

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21 بالدولار

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة

بالمقابل جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

18 مايو 146,837 128,485 110,130 85,655 73,418

17 مايو 146,821 128,471 110,117 85,646 73,410

16 مايو 147,677 129,221 110,760 86,145 73,839

15 مايو 152,209 133,186 114,159 88,789 76,105

14 مايو 152,209 133,186 114,159 88,789 76,105

13 مايو 152,209 133,186 114,159 88,789 76,105

12 مايو 152,209 133,186 114,159 88,789 76,105

11 مايو 152,209 133,186 114,159 88,789 76,105

10 مايو 152,209 133,186 114,159 88,789 76,105

9 مايو 152,209 133,186 114,159 88,789 76,105

وفي نهاية المقالة التي اوضحنا لكم فيها سعر الذهب في سوريا عيار 21 و 18 اليوم الجمعة الموافق 20-5-2022 للبيع والشراء بالدولار والليرة السورية ، نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .