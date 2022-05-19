بكم سعر جرام الذهب النهارده في مصر عيار 21 و18 اليوم الجمعة 20-5-2022 للبيع والشراء تحديث يومي

بكم سعر جرام الذهب النهارده في مصر عيار 21 و18 اليوم الجمعة الموافق 20-5-2022 للبيع والشراء ، وفي ساعات هذا الصباح فقد سجل محرك جوجل الشهير عمليات بحث واسعة جدًا شملت جميع محافظات جمهورية مصر العربية ويهتم المصريين في معرفة أسعار الذهب في مصر يوميا خاصة انها شهدت في الفترة الأخيرة تراجعا بقيمة 40 جنيها ، ولقد وضع فريق فلسطين اليوم كامل التفاصيل حول هذا الموضوع في هذه المقالة مع العلم اننا نقوم يوميا في كتابة العديد من المقالات التي نضع فيها أسعار الذهب في جميع الدول العربية وهي سوريا ولبنان والعراق والكويت والسعودية وغيرها مقابل عملتها الوطنية والدولار الأمريكي .

ويقدم لكم الفريق في هذه السطور الإجابة عن بكم سعر جرام الذهب النهارده في مصر عيار 21 و18 اليوم الجمعة بالجنيه المصري والدولار الأمريكي ونريد للجميع الان متابعة المقالة حتى النهاية لذلك يترتب على الجميع متابعة قراءة السطور حتى نهاية المقالة كما ونشير لكم إلى سعر الذهب العالمي فقد بلغ 1813 دولارا للأوقية يوم أمس ولاستكمال باقي التفاصيل فهو على النحو التالي:

بكم سعر جرام الذهب النهارده في مصر عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,185 شراء 1,206

عيار 22 بيع 1,086 شراء 1,105

عيار 21 بيع 1,037 شراء 1,055

عيار 18 بيع 889 شراء 904

عيار 14 بيع 691 شراء 703

عيار 12 بيع 593 شراء 603

الاونصة بيع 36,858 شراء 37,498

الجنيه الذهب بيع 8,296 شراء 8,440

الكيلو بيع 1,185,143 شراء 1,205,714

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 18

بالمقابل جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري على النحو التالي:

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 1,083 جنيه $59.26

سعر الذهب عيار 22 992.83 جنيه $54.33

اسعار الذهب عيار 21 947.72 جنيه $51.86

اسعار الذهب عيار 18 812.32 جنيه $44.45

سعر الذهب عيار 14 631.80 جنيه $34.57

سعر الذهب عيار 12 541.54 جنيه $29.63

سعر الذهب عيار 9 406.16 جنيه $22.22

اسعار أوقية الذهب 33,684 جنيه $1,843

اسعار جنيه الذهب 7,582 جنيه $414.86

اسعار كيلو الذهب 1,083,079 جنيه $59,264

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء تحديث يومي

سعر الذهب في مصر اليوم بكم النهارده

كما جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

18 مايو 1,067 933.83 800.42 622.54 533.60

17 مايو 1,068 934.22 800.75 622.80 533.83

16 مايو 1,073 938.85 804.72 625.89 536.47

15 مايو 1,068 934.33 800.85 622.88 533.89

14 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

13 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

12 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

11 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

10 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

9 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

وفي ختام مقالتنا التي شرحنا فيها سعر الذهب في مصر النهارده اليوم الجمعة الموافق 20-5-2022 ندعوكم إلى مواصلة متابعة كافة مقالاتنا التي نضع فيها يوميا اسعار الذهب في مصر لحظة بلحظة .