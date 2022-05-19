سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 20 مايو 2022

سعر الدولار قابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 20 مايو 2022،هبطت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الخميس، باستثناء الدولار

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا في السوق السوداء على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 5.12 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.33 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.32 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا:

من العملات العربية المتداولة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.65 .

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.27.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.85.

السعر الرسمي للدولار:

سجل متوسط سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.80 دينار.

وسجل سعر صرف اليورو 5.054 دينار والجنيه الاسترليني 5.98 دينار.

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 221 دينار.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 257.83دينار.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو294.66 دينار.

وسجل كسر الفضة 2.8 دينار .