سفارة فلسطين في القاهرة تعلن بدء التسجيل لموسم الحج للمقيمين

أعلنت سفارة دولة فلسطين في القاهرة، بدء التسجيل لموسم الحج للمواطنين الفلسطينيين المقيمين في جمهورية مصر العربية للعام 1443هـ/2022.

وأوضحت السفارة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أنه على المتقدمين المبادرة بالتسجيل في السفارة لدى قسم الشؤون القنصلية حيث سيفتتح باب التسجيل من الأحد 22 أيار/مايو حتى الخميس 26 أيار/مايو .

وأشارت إلى أنه لابد أن يحمل المتقدم للحج أصل وثيقة السفر متضمن الإقامة السارية بشرط ألا تقل صلاحية الوثيقة وكذلك الإقامة عن ستة أشهر من يوم السفر، واحضار صورتين شخصية للمتقدم للتسجيل وضرورة أن يكون المتقدم للحج لا يزيد عمره عن 65 عاما، وألا يكون قد سبق له الحج.

ولفتت إلى أنه سيتم الاعلان عن التكلفة المالية بشكل دقيق بعد حصرها مع الجهات المعنية .

وقال البيان إنه بإمكان المواطنين التواصل والاستعلام حول هذا الشأن على هواتف السفارة 33384761/2/3 أو موبايل 01001369381.