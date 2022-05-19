فلكياً.. عيد الأضحى المبارك يوم السبـت 9 يوليو 2022

يبدأ العد التنازلي لعيد الأضحى المبارك طبقا للحسابات الفلكية لموعد عيد الأضحى 2022 السبت 9 يوليو 2022، وتكون وقفة عرفات لعام 1443 هـ فلكيـاً يوم الجمعـة 2022 / 7 / 8م.

وأكد خبراء الفلك، أن هلال شهر ذو الحجـة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء الموافق 2022 / 6 / 29 م.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الثلاثاء 29 من ذي القعـدة 1443 هـ الموافق 2022 / 6 / 28م (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب القمر (في طور الهلال القديم ) قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الروية ) في مكة المكرمة بـ 19 دقيقة ، وفي القاهرة بـ 14 دقيقة، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين ( 13 - 19 دقيقة ) . أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) بمدد تتراوح بين ( 6 – 39 دقيقة ) .

وبذلك يكون يوم الأربعـاء 2022 / 6 / 29 م هو المتمم لشهـر ذي القعـدة 1443 هـ ، و تكون غـرة شهـر ذو الحجـة 1443 هـ فلكيـاً يوم الخميس 2022 / 6 / 30 م ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1443 هـ فلكيـا يوم السبـت 2022 / 7 / 9 م .