توالي استسلام قوات "آزوف" الأوكرانية في مدينة ماريوبول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن دفعة جديدة من المسحلين المنتمين إلى عناصر كتيبة "آزوف" الاوكرانية قد استسلموا إلى القوات الروسية بعد محاصرتهم لأسابيع عدة في مصنع "آزوفستال" بمدينة ماريوبول شرق أوكرانيا.

وأفادت الدفاع الروسية، في بيان لها، أن نحو 771 من عناصر كتيبة "آزوف" الأوكرانية استسلموا للقوات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت أن إجمالي عدد مسلحي "آزوف" الذين استسلموا منذ 16 مايو قد بلغ 1730 فردا منهم 80 جريحا.

وأشار الدفاع الروسية، إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، دمرت القوات الروسية نحو 172 طائرة أوكرانية، و125 مروحية، و942 طائرة بدون طيار.

كما دمرت القوات قرابة 313 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و3158 دبابة ومدرعة أخرى، و395 راجمة صواريخ، و1562 قطعة من المدفعية ومدافع الهاون.