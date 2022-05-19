الزعبي: حكومة الاحتلال باتت يمينية أكثر مما يمكن القبول به

قالت ما تسمى بـ"عضو الكنيست المستقيلة"، غيدا زعبي، اليوم الخميس، إن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي أصبحت يمينية أكثر مما يمكن القبول به"، مؤكدًا عدم قبولها للأحداث القمع والاقتحامات المتكررة في المسجد الأقصى والشيخ جراح والإجراءات "الاسرائيلية" ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة والداخل المحتل.

وأضافت زعبي، في تصريح لقناة 12 العبرية، أنها قررت الانسحاب من الائتلاف الحكومي جاء بناء هذا ذلك وأنها يصعب عليها رؤية السلوك الذي وصفته بـ"الوحشي" في الأقصى، مشدّدةً أنه لا تستطيع دعم هذه الحكومة "اليمينية" التي يقودها نفتالي بينت.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد نشرت في تقارير لها في وقت ساق اليوم، من أن النائبة غيداء ريناوي زعبي سجلت موقفًا جريئًا وقررت الانسحاب من الائتلاف الحكومي احتجاجًا على ممارسات الائتلاف الحكومي في القدس وضد الفلسطينيين.