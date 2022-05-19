تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد 2022 نايل سات HD بث مباشر

وضع لكم فريق فلسطين اليوم تردد قناة أبو ظبي الجديد 2022 على جميع الأقمار بعدما رصدنا عمليات بحث مكثفة على محركات البحث في مقدمها موقع جوجل الشهير وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي في متابعة الدوريات والمباريات التي تعرضها سواء اكانت دوريات سعودية أو خليجية أو أوروبية ومنافسات عالمية في كرة القدم ، وهنا يترتب على جميع زوار الموقع إلى استكمال باقي المقالة حتى النهاية وهي التالي:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد 2022

تردد قناة ابوظبي الرياضية الأولى

تردد: H11411-11526.

معدل ترميز: 27500.

استقطاب: أفقي.

جودة: HD.

معامل التصحيح: 7 / 8.

تردد قناة ابوظبي الرياضية عرب سات

قمر صناعي: عرب سات.

تردد: H11804.

معدل ترميز: 27500.

استقطاب: افقي.

جودة: HD.

معامل التصحيح: 4 / 3.

تردد قناة ابوظبي الرياضية الثانية

قمر صناعي: عرب سات.

تردد: V12260.

معدل ترميز: 27500.

استقطاب: عمودي.

جودة: HD.

معامل التصحيح: 4 / 3.

تردد قناة ابوظبي الرياضية الثالثة الجديدة

قمر صناعي: نايل سات.

تردد: H11526-11373.

معدل ترميز: 27500.

استقطاب: افقي.

جودة: HD.

معامل التصحيح: 5 / 6.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية الرابعة الجديدة 2022

قمر صناعي: نايل سات.

تردد: H-11373.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: افقي.

جودة: HD.

معامل التصحيح: 3 / 2.

قنوات أبو ظبي الرياضية

وقد وضع فريق فلسطين اليوم ، معلومات عامة عن قنوات أبو ظبي الرياضية (AD Sports) بحيث يمكن للجميع معرفة ماهية تلك القنوات التي حازت على نسبة عالية من المشاهدات ، وهي مجموعة قنوات رياضية عربية إماراتية تتكون من 4 قنوات فضائية، أربع قنوات تبث مجانية، بالإضافة إلي قناة YAS . المجموعة تبث برامجها من أبو ظبي وهي تابعة لشركة أبو ظبي للإعلام.

قنوات أبو ظبي الرياضية التي يعرفها كل مواطن عربي ، تقوم بنقل الأحداث الرياضية المختلفة على مدار 24 ساعة في اليوم و 7 أيام في الأسبوع.

كما ونشير لكم إلى أنه في 13 أكتوبر 2008 حققت قناة أبو ظبي نقلة نوعية في شكل ومضمون برامجها.