عليان يهاتف عائلة الشهيد القائد محمود طوالبة للتعزية بوفاة والده

أجرى الدكتور جميل عليان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، والمدير العام لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع عائلة الشهيد القائد محمود طوالبة لتقديم واجب العزاء بوفاة الحاج أبو محمد طوالبة والد الشهيد محمود طوالبة قائد معركة جنين.

وكذلك أجرى عليان اتصالًا هاتفيًا مع عائلة الشهيد القائد طه زبيدي للتعزية باستشهاد شقيقه داوود قبل أيام متأثرًا بجراحه التي أصيب بها من قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها لمخيم جنين الأسبوع الماضي.

ونقل عليان تعازي الأخ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الأخ/ أبو طارق النخالة، وإخوانه في قيادة وكوادر الحركة، لعائلتي طوالبة وزبيدي المجاهدتين بهذا الرحيل الأليم.

وخلال الاتصال الهاتفي استذكر عليان مناقب المرحوم الحاج أبو محمد وأثره الكبير في شخصية الشهيد القائد محمود طوالبة الذي حفر اسمه بأحرف من نور في تاريخ مقاومة وجهاد شعبنا الفلسطيني المجاهد.

كذلك استذكر عليان خلال الاتصال الهاتفي بعائلة زبيدي الأثر الطيب لهذه العائلة المجاهدة وسجل التضحيات الكبيرة التي قدمتها العائلة لاسيما باستشهاد والدة الشهيد داوود وشقيقه طه اللذان استشهدا خلال معركة جنين في العام 2002م. وكذلك ما قدمه الأسير القائد زكريا زبيدي أحد أبرز قادة كتائب شهداء الأقصى. وأحد أبطال عملية نفق الحرية.

واختتم عليان اتصاله الهاتفي بسؤال المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد والشهيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، وأن يجمعهما بالشهداء محمود وطه في الفردوس الأعلى وإنا لله وإنا إليه راجعون.

جدير بالذكر أن الشهيد القائد محمود طوالبة كان أبرز قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وقاد معركة مخيم جنين في العام 2002م واستشهد خلالها بصحبة رفيق دربه الشهيد القائد طه زبيدي الذي استشهدت والدته الشهيدة المجاهدة سميرة زبيدي في ذات المعركة.