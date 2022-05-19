رهان وحيد ليوفنتوس أمام باريس في صفقة بوجبا

يبقى مستقبل بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد عالقا بين احتمالين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ورفض بوجبا تجديد عقده مع النادي الإنجليزي، الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران المقبل، وبقى مرشحا للانتقال إلى أحد ناديي باريس سان جيرمان أو ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.



وكشفت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، اليوم الخميس "بي إس جي عرض عقدا على بوجبا مدته 3 مواسم براتب سنوي 12 مليون يورو".



وأضافت أن إدارة اليوفي لا يمكن أن تنافس هذا العرض المالي، لكنها تراهن على رغبة بوجبا في العودة مجددا إلى صفوف الفريق.



وذكرت الصحيفة أن يوفنتوس يجهز أيضا بدائل أخرى، إذا قرر نجم مانشستر يونايتد عدم العودة مجددا.



ولفتت إلى أن مسؤولي السيدة العجوز، بصدد بدء التفاوض مع نادي تشيلسي الإنجليزي، لضم لاعب وسطه، جورجينيو.