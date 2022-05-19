اشتية يقرر صرف علاوة غلاء المعيشة للمعلمين.. والاتحاد يرد فماذا قال؟

قرر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء اليوم الخميس، صرف علاوة غلاء المعيشة للمعلمين وكافة الموظفين.

وقال اشتية:" إنه سيتم صرف علاوة غلاء المعيشة للمعلمين ولجميع الموظفين".

وأضاف اشتية خلال تصريح صحفي:" إنه سيتم يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل العلاوة الإشرافية للمعلمين إلى علاوة طبيعة عمل اعتبارا من تاريخه".

من جانبه وفي رد أولي قال اتحاد المعلمين رداً على تصريحات اشتيه واصفاً اياها بـ" خطاب لا يسمن ولا يغني من جوع".

وأوضح اشتية أن الحكومة الفلسطينية ستمضي قدما لإصدار تشريع خاص لحماية المعلم، لافتا إلى أنه طلب بإنجاز نظام مهنة التعليم المطروح على طاولة مجلس الوزراء في أقرب الأوقات.

وبين ، أنه سيتم استكمال صرف باقي المستحقات للمعلمين تباعا، بعد أن تم صرف الدفعة الأولى من تلك المستحقات بقيمة 13 مليون شيكل.

وأهاب اشتية بالمعلمين والمعلمات العودة لاستئناف تعليم أبنائنا اعتبارا من يوم السبت المقبل، والاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية وتأدية رسالتهم.