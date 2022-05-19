"الرابطة الإسلامية" تبارك نجاح انتخابات جامعة بيرزيت

تقدمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في جامعة بيرزيت برام الله، من الكتلة الإسلامية بالتهنئة والمباركة لفوزها بانتخابات مجلس الطلبة.

وقالت الرابطة في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" " تقدر الرابطة الإسلامية، موقف الشبيبة الطلابية والقطب الطلابي وكتلة اتحاد الطلبة والوحدة الطلابية، على احترام النتائج والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي.

وأضاف:" تشيد الرابطة بزملائنا الطلبة الذين قدموا نموذجاً مشرفآ في الحركة الطلابية"، معتبرة أنه لولا هذا الجهد ما استطاعت الجامعة أن تحجز مكانتها السامية في مسيرة طلبتنا.

ودعت إلى الإسراع بتشكيل لجان مجلس الطلبة، والتكاتف والتعاون في خدمة زملائنا، مؤكدة أنها حاضرة لخلق بيئة وحدوية تنهض بالعمل النقابي، وتعزيز روح الوحدة الوطنية.