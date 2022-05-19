جيش الاحتلال يوافق على تعيينات لقادة جُدد

أكد جيش الاحتلال، مساء اليوم الخميس، أن وزير حربه الاحتلال، بيني غانتس، وافق على تعيين قائدين جديدين للجبهة الداخلية والمنطقة الشمالية.

وبدوه قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "تم إجراء تعيينات جديدة في قيادة "هيئة الأركان العامة" وخاصة على الجبهتين الداخلية والشمالية".

وأِشار المتحدث، إلى أنه تم تعيين اللواء "أوري غوردين" قائداً لقيادة "المنطقة الشمالية"، والعميد "رافي ميلو" قائداً لقيادة "الجبهة الداخلية"، وسيتم ترقيته إلى رتبة لواء.

تأتي هذه التعيينات في ظل حالة التوتر التي يشهدها كيان الاحتلال والمنطقة الشمالية بالتزامن مع تنفيذه لمناورة "عربات النار" والتي تعتبر الأضخم منذ سنوات.