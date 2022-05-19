نُقدم لكم متابعينا الكرام من خلال هذه المقالة والتي ستحمل عنوان تردد قناة رؤيا 2022 HD..تردد قناة رؤيا HD الجديد 2022، تردد قناة رؤيا 2022 التي تعد هذه القناة أحد القنوات الأردنية التي تم بثها عام 2011 حيث قامت بتقديم العديد من البرامج المتنوعة التي تناقش شتى مجالات الحياة على مدار اليوم بدون أنقطاع أو تشويش كما أنها قناة مجانية وتعتبر من أكثر القنوات الأردنية مشاهدة نظراً لما تقدمة من محتوى مفيد لجميع الأعمار واليوم سنقدم لكم جميع ما يخص قناة Roya.

تردد قناة رؤيا 2022 HD

تردد قناة رؤيا 2022 HD..تردد قناة رؤيا HD الجديد 2022، تسعى بشكل دائم لنشر الوعي بين جميع أفراد الشعب الأردني.

تُقدم محتوى متنوع ومتناسب مع قيم ومبادئ المجتمع الأردني والعربي، كما تسعى إلى تقديم البرامج بشكل سلس لكي تصل إلى المشاهدين بسهولة.

تحافظ على التطور الاجتماعي ومواكبته ولكن دون مخالفة القيم والتقاليد الخاصة بالعالم العربي.

تردد قناة رؤيا 2022 عرب سات

برامج قناة رؤيا

هناك الكثير من البرامج التي تقوم بتقديمها هذه القناة ومن أبرز تلك البرامج ما يلي:

نوبانيز: يقوم بتقديم تلك البرنامج النجم زهير النوباني فهو يناقش جميع المواضيع التي تخص الشعب الأردني بشكل كوميدي ويتم عرضة كل جمعة.

كرفان: هو برنامج ترفيهي يقوم بتقديمه عمرو جبري، وآية الخياط، ويزيد أبو الفيلات، وأسل الربضي.

مطبخ رؤيا: هذا البرنامج يقدم العديد من الأكلات العربية والغربية وتقدمة الشيف غادة التلى، والشيف نبيل.

سهرة بنات: تقدمه ميس حمدان وهيا عوض ومنال عوض.

ست نكهات: هو عبارة عن برنامج طهي يتكون من لجنة تحكيم وهما الشيف مهند عوض، ومحمد لافي، والشيف ديما حجاوي.

دنيا يا دنيا: هو أحد البرامج الاجتماعية التي تقدم من السبت إلى الخميس من 8:30 صباحا إلى 12:30 ظهراً، وتقوم بتقديمه دنا أبو خضر، وميس النوباني، ورشيد ملحس، وفانيتا الزعبي، وروان العلي.

حنشوف: يقوم بتقديمه أحمد غانم وهو برنامج كوميدي ساخر.

عالم السرعة: يعرض جميع المعلومات التي تخص عالم السيارات والسباقات المختلفة.

تردد قناة رؤيا HD الجديد 2022

تردد قناة رؤيا 2022 HD..تردد قناة رؤيا HD الجديد 2022، تعد احد القنوات الأردنية التي يرغب جميع الأردنيين في متابعتها بشكل مستمر، وتضم مجموعة كبيرة من البرامج المختلفة في جميع المجالات، لذا سنقدم لكم خلال السطور التالية ترددها الجديد:

تردد قناة رؤيا الجديد

القمر: نايل سات.

التردد: 12398.

الاستقطاب: V.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 5/6.

تردد قناة رؤيا 2022

القمر : نايل سات

التردد : 11957

الاستقطاب : H.

معدل الترميز : 27500

تصحيح الخطأ : 3/4