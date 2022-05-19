ما سبب تقييد اتصالات الأمير حمزة بن الحسين؟، ينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم في هذا المقال الأسباب التي دفعت العاهل الأردني عبد الله الثاني بتقييد اتصالات أخيه الأمير حمزة، حيث يبحث الكثيرون عن السبب عبر محركات البحث العالمية، لمعرفة هذه الأسباب، لذلك قررنا كتابة هذا المقال الذي نوضح فيه حقيقة الأمر.

من هو الأمير حمزة؟

حمزة بن الحسين بن طلال بن عبد الله (مواليد 29 مارس 1980) أمير أردني، وهو الابن الأكبر للمك حسين من زوجته الرابعة الملكة نور الحسين، والأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، وتولى ولاية العهد ما بين 7 فبراير 1999 إلى 28 نوفمبر 2004.

ما سبب تقييد اتصالات الأمير حمزة بن الحسين؟

وكان قال الديوان الملكي الأردني: "الإدارة الملكية السامية وافقت على توصية بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته".

وبدوره صرح العاهل الأردني عبد الله الثاني عن سبب تقييد اتصالات الأمير حمزة قائلاً:" الأمير حمزة يتلاعب بالحقائق وتراجع عن تعهداته".

وأضاف العاهل الأردني:"أن الأمير حمزة غلب مصالحه الشخصية وتصرفاته غير مسئولة".

ما سبب تقييد اتصالات الأمير حمزة بن الحسين؟

وتابع العاهل الأردني: "تأكدت أن الأمير حمزة يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيا على إرثنا الهاشمي"

وأردف العاهل الأردني قائلاً: "أخي حمزة استنفد كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا ويتجاهل الوقائع ويتلاعب بالحقائق".

وأشار العاهل الأردني قائلاً: مارست ضبط النفس مع أخي حمزة ومارست أقصى درجات التسامح معه على أمل أن ينضج لكن خاب ظني".





