"ماذا تعني استقالة غيداء؟"..محلل سياسي يوضح

رأى الكاتب والمحلل السياسي حسن لافى، أن استقالة غيداء زعبي من الائتلاف الحكومي في "إسرائيل"، هي بمثابة مفاجأة من العيار الثقيل لكل من "نفتالي بينت ويائير لابيد"، الذان لم يعلما عن الاستقالة إلا من الأخبار العاجلة للقناة ١٢.

ونشر لافي عبر صفحته في "الفيس بوك" مقالاً حمل عنوان " قراءة في استقالة غيداء زعبي من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي"، بين فيه " ماذا تعني استقالة غيداء"، فقد أكد أن الحكومة "الإسرائيلية" باتت هي من تمثل الأقلية داخل الكنيست، وبالتالي زاد من شللها التشريعي، وباتت يجب أن تبحث عن داعمين لتشريعاتها من خارج ائتلاف الحكومي وهذا مرتبط بتعقيدات الابتزازات السياسية والشخصية إن حدث أصلا.

وأضاف :" ثانيا، الأن الطريق ممهد لتقديم مقترح حل الكنيست من قبل المعارضة، حيث في حال تصويت القائمة المشتركة بالإضافة لغيداء وعيديت سيلمان المستقيلات يتم حل الكنيست، ولكن يبقى نفتالي بينت مسير لرئاسة الوزراء حتى الانتخابات التي يجب اجرائها خلال تسعين يوماً من حل الكنيست، وبالتالي لن يصبح " يائير لابيد رئيسا للوزراء حسب الاتفاق الائتلافي".

وتابع المحلل السياسي " ثالثا، البعض الذي يعتقد ان هذه الظروف ستجعل نفتالي بينت يصعد باتجاه غزة او القدس من أجل كسب أصوات اليمين، هذا احتمال وارد لكن اعتقد ان العكس أكثر احتمالية، حيث الآن سيعتبر الاسرائيليون الذهاب إلى اي معركة انه يأتي في اطار المصالح الحزبية لـ"نفتالي بينت"، وبالتالي تفقد هذه المعركة شرعيتها امام الشارع الاسرائيلي، الأمر الذي سيدفع بالجيش والمؤسسة العسكرية ألا توافق على معركة في مثل هذه الظروف".

ويعتقد الكاتب السياسي أن الجيش لو كان يخطط لمعركة مفاجئة أعتقد أنه في مثل هذه الظروف والتعقيدات السياسية سيكون الانتظار سيد الموقف ما لم تفرض المعركة عليه، كما فعل نتنياهو العام الماضي على ضوء مسيرة الأعلام.

وأعلنت عضو الكنيست عن حزب ميرتس غيداء ريناوي زعبي، اليوم انسحابها من الائتلاف الحكومي".

وقالت زعبي :"إنه الشهر الماضي، شهر رمضان المبارك، لا يطاق، وكانت المشاهد التي أتت من مسجد الأقصى للشرطة وهي تتعامل بعنف غير مبرر تجاه الحشود من المصلين، وتشييع جنازة الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مشاهد غير محتملة، فقد وصلت إلى نتيجة حتمية واحدة، فلم يعد بإمكاني دعم وجود تحالف يضيق بهذه الطريقة المشينة تجاه المجتمع العربي الذي أتيت منه".

يشار إلى أن حزب الليكود برئاسة رئيس المعارضة نتنياهو قد أعلن، اليوم الخميس ، أنه سيقدم قانون حل الكنيست يوم الاربعاء القادم" .