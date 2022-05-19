أسعار العملات في المغرب اليوم الخميس 19 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أسعار صرف العملات المختلفة في الأسواق المغربية، وهي تهم الكثير من المتابعين والتجار، وبعد زيادة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية مثل "جوجل"، قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار العملات في المغرب اليوم الخميس 19 مايو 2022

استقرار أسعار العملات اليوم في المغرب

استقر سعر اليورو في المغرب لدى البنك المركزي خلال تداولات، اليوم الخميس 19 مايو/أيار 2022، كما حافظ سعر الدولار على مستواه دون أي تغير.

أسعار العملات في المغرب اليوم الخميس 19 مايو 2022

سعر اليورو اليوم في المغرب

حافظ سعر اليورو اليوم في المغرب خلال مستهل تداولات الخميس لدى البنك المركزي على مستواه عند 9.83 درهم للشراء، و11.43 درهم للبيع، وهو السعر نفسه في ختام تداولات أمس الأربعاء، بحسب موقع البنك المركزي (bkam.ma).

سعر الدولار اليوم في المغرب

واستقر سعر الدولار اليوم في المغرب لدى البنك المركزي عند مستوى 9.35 درهم للشراء، و10.87 درهم للبيع، وهو السعر نفسه في ختام تداولات أمس الأربعاء.

أسعار العملات في المغرب اليوم الخميس 19 مايو 2022

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في المغرب

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في المغرب نحو 11.61 درهم للشراء، و13.49 درهم للبيع، دون أي تغير يذكر على سعر إغلاق أمس.

أسعار العملات في المغرب اليوم الخميس 19 مايو 2022

سعر الريال السعودي

أظهرت شاشات التداول لدى بنك المغرب المركزي سعر الريال السعودي اليوم في المغرب عند مستوى 2.49 درهم للشراء، و2.89 درهم للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المغرب لدى البنك المركزي نحو 2.54 درهم للشراء، و2.95 درهم للبيع.

أسعار العملات في المغرب اليوم الخميس 19 مايو 2022

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المغرب لدى البنك المركزي نحو 30.50 درهم للشراء، و35.45 درهم للبيع.