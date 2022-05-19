رابط فحص كابونة الوكالة الدورة الجديدة (الدورة الثانية)... فحص كابونة الوكالة ٢٠٢٢، تواصل الأونروا جهودها المستمرة لضمان وصول المساعدات الغذائية للعائلات اللاجئة في قطاع غزة وذلك بالرغم من التحديات التي تواجهها تزامناً مع جائحة فيروس كوفيد 19، حيث بدأت دورتها الجديدة لتوزيع المساعدات الغذائية خلال العام الجاري2022، لذلك خصص لكم فريق "فلسطين اليوم"، هذه المقالة لنشر رابط فحص كابونة الوكالة (الكوبونة الموحدة) 2022، بعد رصد فريق العمل في الموقع عمليات بحث كثيرة خلال الساعات الماضية للرابط.

فحص كابونة الوكالة الدورة الثانية 2022

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، اليوم الخميس، عن موعد البدء في الدورة الثانية لتوزيع المساعدات الغذائية "الكابونات" في جميع محافظات قطاع غزة .

وقالت الوكالة " إنها ستبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 22 مايو 2022 في توزيع المساعدات الغذائية للدورة الثانية من العام 2022 ، حيث سيستفيد من هذه الدورة 1,141,775 لاجئ في قطاع غزة، رابط فحص كابونة الوكالة الدورة الجديدة (الدورة الثانية)... فحص كابونة الوكالة ٢٠٢٢

رابط فحص كابونة الوكالة الدورة الجديدة

وأوضحت الأونروا أن حصة الشخص الواحد من الكابونة الموحدة ستكون كما يلي:

• 25 كيلو دقيق لكل شخص.

• 2 كيلو رز لكل شخص.

• 1 علبة زيت لكل شخص.

• نصف كيلو سكر لكل شخص.

• 0.8 حليب لكل شخص.

• نصف كيلو عدس لكل شخص.

• 1 كيلو حمص لكل شخص.

رابط فحص كابونة الوكالة 2022

و تواجه الأونروا عجزا مزمنا في التمويل يقوض جهودها لتقديم الدعم الإنساني والتنمية البشرية جراء تراجع الدعم العربي لها، ودعم بعض الدول الأوروبية، ما أثر حتى على دفع رواتب موظفيها.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين والخدمات الأساسية، لاسيما التعليم والصحة، لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل لقضيتهم، رابط فحص كابونة الوكالة الدورة الجديدة (الدورة الثانية)... فحص كابونة الوكالة ٢٠٢٢

رابط فحص كوبونات الوكالة الجديدة رقم وصفحة وموعد صح

وفي نفس السياق: أوضحت الوكالة أن خدمة فحص الكابونة غير متوفرة في مراكز التوزيع ، ولكي تسهل اجراءات استلام كابونتك الرجاء إحضار المعلومات التالية في اليوم المحدد لاستلام الكابونة: 1. تاريخ الكابونة 2. نوع الكابونة 3. رقم الدفتر 4. رقم الصفحة مع العلم أنه غير مسموح استلام الكابونة قبل اليوم المحدد.

فحص كوبونات الوكالة 2022





للوصول لرابط الفحص اضغط هنــــــــــــــا