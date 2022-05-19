سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 19 مايو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار الذهب في مصر، والتي يلاحظ وجود اهتمام كبير بسعر الذهب وسعر الاوقية الذهب والجنيه الذهب وعيارات الذهب المختلفة، خاصة من قبل التجار ورجال الأعمال واصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 19 مايو 2022، إليكم أدناه تفاصيل سعر الذهب وفق تعاملات اليوم في الأسواق العالمية والمحلية.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 19 مايو 2022

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر خلال مستهل تداولات الخميس، ليصل إلى 1066 جنيها (58.37 دولار)، مقابل 1065 جنيها (58.28 دولار) ، بحسب منصة " goldpricesarab" لرصد أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر خلال تعاملات الخميس إلى مستوى 799.33 جنيه (43.78 دولار)، مقابل 798.93 جنيه (43.71 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس الأربعاء.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 19 مايو 2022

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 621.69 جنيه (34.05 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 532.88 جنيه (29.18 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 399.66 جنيه (21.89 دولار).

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 19 مايو 2022

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 932.56 جنيه (51.07 دولار)، مقابل 932.09 جنيه (50.99 دولار) بنهاية تداولات أمس الأربعاء.

وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر نحو 33145 جنيها (1815 دولارا).

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 7460 جنيها (408.58 دولار).