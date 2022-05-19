د. الهندي: نأخذ تهديدات العدو على محمل الجد والمقاومة ستتحمل مسؤوليتها في كل الأحوال

أكد رئيس الدائرة السياسية وعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د.محمد الهندي، أن حركته ومعها فصائل المقاومة تأخذ تهديدات منظمة "لاهافا" اليهودية المتطرفة ومسيرة الأعلام التي تمر من باب العامود والحي الإسلامي على محمل الجد.

وقال د.الهندي خلال تصريحات خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "إن مدينة القدس والمسجد الأقصى يمثلان العصب الحساس الذي ما أن يمس حتى ينتفض الشعب الفلسطيني في كل مكان وحتي تقف حركات المقاومة أمام تحمل مسؤوليتها ومعركة سيف القدس لا زالت ماثلة للعيان"، مؤكداً أن فصائل المقاومة تراقب تصرفات العدو وستتحمل مسؤوليتها في كل الأحوال.

وأشار القيادي في الجهاد إلى أن ممارسات جيش الاحتلال الصهيوني في استهداف الصحفية شيرين أبو عاقلة وملاحقة نعشها وملاحقة المشيعين للشهيد وليد الشريف في قلب الأقصى يعكس حالة التوتر والإرباك شديد لديه، ويؤكد أنه يفقد أعصابه كما يفقد أهدافه في قطاع غزة

وأوضح أن "إسرائيل" في طريقها على الأرجح إلى خوض انتخابات جديدة للكنيست الصهيوني وهذا يعني أن هناك صراع محتدم لإرضاء اليمين الصهيوني والديني من قبل " رئيس المعارضة "نتنياهو و"ائتلاف بينت لابيد غانتس الهش"، لافتاً إلى أن "بينيت" هو ابن الصهيونية الدينية ويعمل كل ما بوسعه لإرضائها لأنها تمثل قاعدته الانتخابية التي يوشك أن يفقدها

وبشأن تلويح العدو لسياسة الاغتيالات في قطاع غزة، أكد رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد أن التلويح في العودة لسياسة الاغتيالات في غزة يعني أهداف العدو في غزة أصبحت محدودة، داعياً شعبنا للاحتشاد يوم غدٍ الجمعة في الأقصى وكل يوم لنتحدى هذا العدو بجموعنا ونسقط المؤامرة.