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أسعار العملات في ليبيا اليوم الخميس 19 مايو 2022

انخفاض أسعار العملات في ليبيا

انخفضت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الخميس، باستثناء الدولار

أسعار العملات في ليبيا اليوم الخميس 19 مايو 2022

وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا عند تعاملات، أمس الأربعاء، وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا في السوق السوداء على النحو التالي:

سعر الدولار

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 5.12 دينار.

سعر اليورو الأوروبي

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.33 دينار.

أسعار العملات في ليبيا اليوم الخميس 19 مايو 2022

سعر الجنيه الإسترليني

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.32 دينار.

أسعار العملات في ليبيا اليوم الخميس 19 مايو 2022

أسعار العملات العربية في ليبيا:

الدينار التونسي

وقد جاء سعر الدينار التونسي ليسجل 1.65 .

الجنيه المصري

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.27.

أسعار العملات في ليبيا اليوم الخميس 19 مايو 2022

الدينار الأردني

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.85.

أسعار العملات في ليبيا اليوم الخميس 19 مايو 2022

السعر الرسمي للدولار:

سجل متوسط سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.80 دينار.

وسجل سعر صرف اليورو 5.054 دينار والجنيه الاسترليني 5.98 دينار.

أسعار العملات في ليبيا اليوم الخميس 19 مايو 2022

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 221 دينار.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 257.83دينار.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو294.66 دينار.

وسجل كسر الفضة 2.8 دينار .