أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 19 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالةفلسطين اليوم الاخبارية أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر، حيث يبحث عنها الكثير من المتابعين، وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، وبعد كثرة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 19 مايو 2022

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات، صباح الخميس 19 مايو/أيار 2022، رغم هبوط "النفيس" عالميا مع اقتراب رفع الفائدة الأمريكية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 19 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر خلال مستهل تداولات الخميس، ليصل إلى 1066 جنيها (58.37 دولار)، مقابل 1065 جنيها (58.28 دولار) .

سعر جرام الذهب عيار 18

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر خلال تعاملات الخميس إلى مستوى 799.33 جنيه (43.78 دولار)، مقابل 798.93 جنيه (43.71 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس الأربعاء.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 19 مايو 2022

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 621.69 جنيه (34.05 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 532.88 جنيه (29.18 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 399.66 جنيه (21.89 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) نحو 932.56 جنيه (51.07 دولار)، مقابل 932.09 جنيه (50.99 دولار) بنهاية تداولات أمس الأربعاء.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 19 مايو 2022

وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر نحو 33145 جنيها (1815 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 7460 جنيها (408.58 دولار).

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 19 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

عالمياً، واصلت أسعار الذهب الهبوط خلال تعاملات الخميس، وسط ضغط من توقعات رفع الفائدة المنتظرة من الاحتياطي الفيدرالي التي تجذب المستثمرين تجاه العملة الأمريكية على حساب المعدن الثمين.