"الأونروا"بغزة تعلن موعد توزيع الدورة الثانية من المساعدات الغذائية

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، اليوم الخميس، عن موعد البدء في الدورة الثانية لتوزيع المساعدات الغذائية "الكابونات" في جميع محافظات قطاع غزة .

وقالت الوكالة " إنها ستبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 22 مايو 2022 في توزيع المساعدات الغذائية للدورة الثانية من العام 2022 ، حيث سيستفيد من هذه الدورة 1,141,775 لاجئ في قطاع غزة.

و تواجه الأونروا عجزا مزمنا في التمويل يقوض جهودها لتقديم الدعم الإنساني والتنمية البشرية جراء تراجع الدعم العربي لها، ودعم بعض الدول الأوروبية، ما أثر حتى على دفع رواتب موظفيها.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين والخدمات الأساسية، لاسيما التعليم والصحة، لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل لقضيتهم.