مصادر: اكتساح "الكتلة الإسلامية" يطيح بقيادي في حركة "فتح"

كشفت مصادر صحفية ، اليوم الخميس ، أن أحد أبرز قادة حركة "فتح" في محافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة، تقدم باستقالته في أعقاب خسارة "الشبيبة" التابعة للحركة في انتخابات مجلس الطلبة بجامعة بيرزيت، أمس الأربعاء.

وأوضحت المصادر، أن "أمين سر حركة فتح في رام الله والبيرة موفق سحويل، قدم استقالته وعضويته من لجنة الإقليم كقرار نهائي لا رجعة عنه".

وجاء في رسالة لسحويل وجهها لأعضاء الإقليم، إنه "يتحمل المسؤولية الكاملة لخسارة فتح"، داعيا الحركة لتشكيل لجنة تحقيق "لأن لدي الكثير الكثير لأقوله"، على حد تعبيره.

وأكد سحويل برسالته، أن "حركة فتح امتلأت بالدخلاء والمرتزقة"، وفق وصفه، مدعيا أن "أبناء وبنات كوادر بالحركة، وكبار ضباط في المؤسسة الأمنية، وكبار موظفين في السلطة الفلسطينية يشغلون مناصب رفيعة في الكتلة الإسلامية" وفق قوله، وأضاف: "أنا في انتظار استدعائي للمثول أمام لجنة تحقيق".

وجاءت الرسالة، في وقت سربت فيه مصادر مطلعة داخل "فتح" وثيقة مفادها، أن "حجم الفارق الكبير بالأصوات بين حركتي فتح وحماس، سببه أن هناك أصواتا كثيرة من كوادر فتح ذهبت للكتلة الإسلامية بقرار هدفه إسقاط فتح لتصفية حسابات معينة"، على حد زعمها.

وحققت الكتلة الإسلامية فوزاً ساحقاً، أمس الأربعاء، بانتخابات جامعة بيرزيت (شمالي القدس)، وحصلت على إجمالي 5068 صوتا (28 مقعدا)، فيما حصلت كتلة الشهيد ياسر عرفات على 3379 صوتا (18 مقعدا)، والقطب الطلابي الديمقراطي على 888 صوتا (5 مقاعد)، وكتلة الوحدة الطلابية على 132 صوتا، وكتلة اتحاد الطلبة على 76 صوتا.

" قدس برس"