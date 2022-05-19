مهجة القدس تنعى والد الشهيد القائد محمود طوالبة

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الخميس 19/5/2022، من عائلة طوالبة الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة المرحوم بإذن الله تعالى/ الحاج/ أحمد محمود طوالبة (أبو محمد) والد الشهيد القائد/ محمود أحمد محمود طوالبة.

وقالت المؤسسة :"لقد وافته المنية صباح اليوم الخميس 18 شوال 1443 هـ الموافق 19/05/2022م؛ بمخيم جنين بالضفة المحتلة، عن عمر يناهز (73) عامًا قضاها طائعَا لله صابرًا محتسبًا، وسائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان."

جدير بالذكر أن الشهيد القائد محمود طوالبة ولد بتاريخ 19/03/1979م، وكان متزوج ولديه 2 من الأبناء؛ وهو أحد أبرز قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وقائد معركة جنين بالضفة المحتلة، واستشهد بتاريخ 19/04/2002م.



