تضامن كبير مع اللاعب السنغالي إدريسا غاي لرفضه ارتداء قميص يدعم المثليين.. وأبوتريكة يعلق

تضامن عدد كبير من الرياضيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع اللاعب السنغالي إدريسا غانا غاي بعد الهجوم الكبير الذي يتعرض له إثر غيابه عن مباراة فريقه الفرنسي باريس سان جيرمان بالدوري المحلي تجنبا لارتداء قميص لدعم المثليين جنسيا.





وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن اللاعب لم يشارك في المباراة حتى لا يظهر مرتديا قميص الفريق الذي كانت أرقام اللاعبين عليه ملونة بعلم المثليين جنسيا.

وطلبت لجنة في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم من غاي توضيح الأسباب التي منعته من المشاركة في مباراة باريس سان جيرمان، وما إذا كان قد رفض ارتداء قميص بألوان المثليين أم لا.





وفوز الإعلان عن طلب اللجنة، بدأ مستخدمون لموقع تويتر حملة للتغريد تحت وسم “#WeareallIdriss”، أو “كلنا إدريسا” لدعم اللاعب والتضامن معه.

وتضامن نجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة مع اللاعب السنغالي، مستشهدا بجزء من آية قرآنية، قائلا: “لا تحزن نحن معك وندعمك والله معك”.





كما شاركت أندية ولاعبون عرب في التضامن مع اللاعب.





كما أعرب مغردون عن دعمهم للاعب في وجه ما يتعرض له، قائلين إن الحملة ضده “إرهاب أخلاقي” وغير قانوني.