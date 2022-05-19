سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 19/5/2022 عيار 21 ، يواصل سعر الذهب في الاردن اليوم الارتفاع اليوم الخميس، وسط مبيعات هادئة في الأسواق، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن، خلال التعاملات الصباحية، إلى نحو 43.50 دينار (58.95 دولار)، مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي بسبب رفع سعر الفائدة، ويحرص فريق فلسطين اليوم الإخبارية على نشر سعر جرام الذهب في الأردن، سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 19/5/2022 عيار 21





سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 19/5/2022 عيار 21

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الأردن اليوم، إلى 37.00 دينار (51.59 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن اليوم، إلى 33.10 دينار

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 24.38 دينار (34.39 دولار).





سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 19/5/2022 عيار 21

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن، خلال التعاملات المسائية، ارتفاعًا إلى نحو 1.300 ألف دينار (1834 دولارًا).

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 292.61 دينار (412.69 دولار).

سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 19/5/2022 عيار 21

وعالميًا، ارتد سعر الذهب خلال تعاملات الثلاثاء ليتداول أعلى 1800 دولار للأوقية، مع ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية للشهر الرابع على التوالي.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.61% إلى 1825.10 دولار للأوقية، بينما استقر سعر التسليم الفوري عند 1824 دولارًا للأوقية.

وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو 0.51% عند 21.66 دولار للأوقية، في حين استقر سعر البلاتين للتسليم الفوري عند 926 دولارًا، وتراجع سعر البلاديوم 0.72% إلى 2009.39 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية - بنحو 0.21% إلى 104.42 نقطة.

وقد أظهرت البيانات الصادرة الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.9% في أبريل، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها 1%، هذا وتم تعديل معدل ارتفاع المبيعات في شهر مارس بالرفع إلى 1.4% بدلاً من 0.7%.





سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 19/5/2022 عيار 21

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 41.38 دينار $58.37

سعر الذهب عيار 22 37.93 دينار $53.50

اسعار الذهب عيار 21 36.21 دينار $51.07

اسعار الذهب عيار 18 31.04 دينار $43.78

سعر الذهب عيار 14 24.14 دينار $34.05

سعر الذهب عيار 12 20.69 دينار $29.18

اسعار أوقية الذهب 1,287 دينار $1,815

اسعار جنيه الذهب 289.67 دينار $408.58

اسعار كيلو الذهب 41,381 دينار $58,367

سعر الذهب في الأردن اليوم الخميس 19/5/2022 عيار 21

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

18 مايو 41.44 36.26 31.08 24.17 20.72

17 مايو 41.43 36.25 31.07 24.17 20.71

16 مايو 41.67 36.46 31.25 24.31 20.84

15 مايو 42.96 37.59 32.22 25.06 21.48

14 مايو 42.96 37.59 32.22 25.06 21.48

13 مايو 42.96 37.59 32.22 25.06 21.48

12 مايو 42.96 37.59 32.22 25.06 21.48

11 مايو 42.96 37.59 32.22 25.06 21.48

10 مايو 42.96 37.59 32.22 25.06 21.48

9 مايو 42.96 37.59 32.22 25.06 21.48