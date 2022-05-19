الجهاد الإسلامي تنعي والد الشهيد القائد محمود طوالبة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري "سرايا القدس"، اليوم الخميس 19/5/2022، الحاج أحمد محمود طوالبه "أبو محمد" والد الشهيد القائد محمود طوالبة أحد أبرز قادة سرايا القدس، وقائد معركة جنين الذي توفي فجر اليوم عن عمر ناهز الـ(ـ73 عاماً)، بعد حياة حافلة بالصبر والعطاء والتضحية، قضاها طائعاً لله تعالى صابراً محتسباً.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري "سرايا القدس":"نتقدم بخالص التعازي والمواساة من عموم أهل الفقيد وأهلنا في مخيم جنين الصامد، بوفاة الحاج أحمد طوالبة بعد رحلة من البذل والعطاء، قدّم فيها فلذة كبده القائد محمود شهيداً على طريق الجهاد والمقاومة."

وأضافت:"نسأل الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع الرحمة وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهم أبناءه وعائلته الصَّبر وحسن العزاء."