منظمة يهودية تهاجم الكونغرس الأميركي على خلفية مشروع قرار "النكبة"

هاجمت منظمة صهيونية أميركية، الكونغرس الأميركي واتهمته بتسهيل "معاداة السامية" على خلفية مشروع القرار الذي قدمه ستة أعضاء كونغرس لمطالبة الإدارة الأميركية بالاعتراف بنكبة الشعب الفلسطيني.

وصدر بيان عن مؤسسة التحالف من أجل القيم اليهودية(CJV) ، اليوم الخميس وصف مشروع القرار بأنه "معاد للسامية علنًا".

يشار إلى أن ستة من أعضاء الكونغرس الاميركي تقدموا مطلع هذا الاسبوع بمشروع قرار للكونغرس يطالب الادارة الاميركية بالاعتراف بالنكبة واحياء ذكراها سنويا والاستمرار بتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

والنواب السته هم: رشيدة طليب، وإلهان عمر، واوسكايا كورتيز، وجمال باومان، وبيتي ماكولم وماري نيومان.