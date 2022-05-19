بالفيديو تحميل سورة البقرة كاملة بصوت الشيخ يوسف العيدروس MP3 تلاوة رائعة، يوجد مئات قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والإسلامي، من أصحاب الأصوات الجميلة التي تجذب المستمع، وتجعله يستمع جيدا إلى كل كلمة تتلى من القرآن الكريم، حتى يتم فهم معناها، وماذا تقصد، لهذا يجب الاستماع جيدا إلى قارئي القرآن، فمن اهتدى على القرآن لا يضل طريقه أبداً، حتى أن من يقرأ ويستمع للقرآن الكريم فله الأجر والثواب العظيمين من الله سبحانه وتعالى.

سورة البقرة يوسف العيدروس mp3

وعلى الرغم من أن هناك مئات القراء للقرآن الكريم في الوطن العربي، إلا أن لكل مستمع ذوق خاص في اختيار الشيخ القارئ، فالملايين من الناس باتوا يبحثون عن بالفيديو تحميل سورة البقرة كاملة بصوت الشيخ يوسف العيدروس MP3 تلاوة رائعة، فهم مقتنعين بصوته، ويستمعون له جيداً، لأنه صاحب صوت جميل جداً، لهذا ترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" اليوم الإخبارية، حتى ينال المستمع الأجر والثواب العظيمين.

فضل الاستماع للقرآن الكريم

وللاستماع إلىى القرآن الكريم، فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، كما إن الاستماع إلى القرآن الكريم يكسب صاحبه نوراً في الدنيا : ينير له الطريق، ويبدد به الظلمات ، ويكسب به الشبهات، ويقمع به الشهوات، ويقضي به على الضلالات، وكذلك يكسب صاحبه نوراً في الآخرة: يمشي به على الصراط، وينجو به من المهلكات حتى يفوز بجنة الله خالق الأرض والسموات، فمن دعاء المؤمنين : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (8) سورة التحريم.

تحميل سورة البقرة بصوت يوسف العيدروس

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