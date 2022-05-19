دعاء الاستيقاظ من النوم مكتوب- فضل دعاء الاستيقاظ من النوم، عند الاستيقاظ من النوم، يفكر الشخص عند الاستيقاظ من نومه، بالبحث عن أدعية الاستيقاظ من النوم، تكسبه الأجر والثواب، وتحميه من كل الشرور، فالملايين من الناس يبدؤون يومهم بقراءة الأذكار الصباحية، لاسيما بعد الاستيقاظ من النوم والانتهاء من صلاة الفجر، كما إنهم يبحثون عن فضل دعاء الاستيقاظ من النوم في كل الأوقات، سواء في الليل أو في منتصف النهار، أو عند بزوغ الصباح.

دعاء الاستيقاظ من النوم

وفي أحاديث كثيرة تتحدث عن فضل الدعاء عند الاستيقاظ من النوم، فالملايين يبحثون عن دعاء الاستيقاظ من النوم مكتوب- فضل دعاء الاستيقاظ من النوم، وفق ما جاء في السنة المطهرة، حيث ورد عدد من الأدعية التي تقال عند الاستيقاظ من النوم، ونحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، نرفق لكم أفضل دعاء الاستيقاظ من النوم، حتى تعم الفائدة وننال الأجر من الله سبحانه وتعالى.

أفضل دعاء عند الاستيقاظ من النوم

وهناك مئات الأحاديث التي تتحدث عن فضل دعاء الاستيقاظ من النوم، لاسيما أنها تحمي المسلم أو لشخص الذي يستديم على هذه الأدعية من شرور الدنيا، فالدعاء يجلب الرزق، ويحمي الإنسان، ويزيل الهوم، كما إنه ينال المسلم عليه الأجر والثواب، لأن ذكر الله هي أن أفضل الأمور التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يوجد أهم من اتباع سنن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد العمل ما جاء في القرآن الكريم.

دعاء الاستيقاظ من النوم

ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: (الحَمْدُ لِلَّهِ الذي أحْيَانَا بَعْدَ ما أمَاتَنَا وإلَيْهِ النُّشُورُ).

وما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: (اللَّهُمَّ أحْيِنِي ما كانَتِ الحَياةُ خَيْرًا لِي، وتَوَفَّنِي إذا كانَتِ الوَفاةُ خَيْرًا لِي).

وما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: (الحمدُ لله الذي رَدَّ عليَّ رُوحي وعافاني في جسدي، و أَذِنَ لي بذِكره).

وما جاء في الحديث الضعيف، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: (ما من رجُلٍ يَنتبِهُ من نوْمِه فيقولُ: الحمدُ للهِ الّذي خلق النَّوْمَ واليقَظةِ، الحمدُ للهِ الّذي بعثَنِي سالِمًا سَوِيًّا، أشهدُ أنَّ اللهَ يُحْيِي الموتَى وهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ؛ إلَّا قال: صدَقَ عبدِي).