أنواع الطائرات الحربية "الاسرائيلية" التي تملأ سماء القطاع

منذ بدء مناورات "مركبات النار" التي بدأها جيش الاحتلال في 8 أيار الجاري وهي أكبر المناورات التي نظّمتها الدولة العبرية منذ تأسيسها، وتحيطها بأجواء من الغموض ، لم تفارق سماءَ غزة مختلفُ أنواع الطائرات الإسرائيلية، سواءً المسيّرة مِن مِثل «نحشون شافيت» و«ثاندر بي Thunder B» و«هيرميس»، أو الانتحارية كـ«هاربي».

وقالت صحيفة "الاخبار اللبنانية"، ان قادة جيش الاحتلال اهتموا بالتعبئة النفسية خلال التدريبات، من خلال تكثيف زيارة القادة العسكريين للوحدات المشاركة فيها من أجل بثّ روح الحماسة، وهو ما لم يُستثنَ منه جيش الاحتياط الذي استنفر هو الآخر - على رغم ما قابل وضعه في مقدّمة الصفوف من سخط كبير -، فضلاً عن تنظيم مناورات ميدانية في داخل مدن العمق، للتدرّب على الاستجابة المبكرة في حالة الاستهداف الصاروخي المركّز.

الخبراء العسكريين، اعتبروا ان الهدف من المناورة هو واحد من اثنين: إمّا أن تكون تدريبة روتينية تضمر جملة من الرسائل إلى الخصوم، أو أن تكون خداعية بما يشكّل مقدّمة لفعل عسكري تجاه خصم محدَّد سلفاً وفق خطّة مدروسة. وتتزامن «مركبات النار» مع تفجير العدو المشهد بجملة أحداث ذات تأثير إعلامي كبير