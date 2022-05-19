بكام سعر الذهب النهارده في مصر عيار 21 و18 اليوم الخميس 19/5/2022 ، يتواصل الذهب في مصر التذبذب بين الارتفاع والانخفاض وخاصة بعد ان شهد سعره انخفاضاً الاسبوع الماضي ، حيث شهد اليوم الخميس استقراراً خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث بلغ سعر عيار "21" نحو 1057 جنيهًا، في حين سجل عيار "24" نحو 1208 جنيهًا، وسجل عيار "18" نحو 906 جنيهًا، سجل تراجعا جرم الذهب في اليوم الذي يليه 40 جنيها وهذا يعود بحد ذاته إلى الارتباطات العالمية لا سيما الحرب في أوكرانيا وأسعار الطاقة والدولار المترنحة ، وفي ظل هذا التذبذب يبقى التساؤل بكام سعر الذهب النهارده في مصر عيار 21 و18 اليوم الخميس 19/5/2022.





بكام سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الخميس 19/5/2022 عيار 21 و18

وتأتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات نود كتابتها يوميا ونضع فيها أسعار الذهب لذلك تابعوا عبر موقعنا مع كل صباح لمعرفة أسعار المعدن الثمين أولا باولا لمعرفة الاسعار وإطلاق المواطنين على اخر تطوارات

وعلى محرك جوجل الشهير يواصل المواطنين المصريين بالبحث بعنوان بكم سعر جرام الذهب النهارده في مصر عيار 21 و18 اليوم الأربعاء للبيع والشراء وهو مؤشر واضح على مدى اهتمام المستثمرين والمقبلين على الزواج والباعة والمستهلكين وغيرهم لمعرفة أسعار الذهب في مصر وهي على النحو التالي:

بكام سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الخميس 19/5/2022 عيار 21 و18





أسعار الذهب اليوم الخميس 19/5/2022

عيار 18 يسجل 903 جنيهات

عيار 21 يسجل 1053 جنيها

عيار 24 يسجل 1203 جنيهات

الجنيه الذهب 8424 جنيها

بكام سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الخميس 19/5/2022 عيار 21 و18

الذهب يخسر 140 جنيها

ويعد هذا التراجع هو الرابع هذا الأسبوع بحوالي 27 جنيها كاجمالي هبوط، وذلك بعد أن فقدت أسعار الذهب في مصر على مدار الأسبوع الماضي 140 جنيها في الجرام، إذ تراجع عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 1220 جنيها إلي 1080 جنيها للجرام ثم واصل المعدن هبوطه هذا الأسبوع، وذلك بفعل هبوط ملحوظ في الدولار، الأمر الذي ضغط على أسعار الذهب في مصر و تراجعت منذ الاثنين الماضي حتى الآن بهذه القيمة.

ونصح ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، المستهلك بعدم اتخاذ قرار بالبيع أو الشراء إلا بعد دراسة السوق خاصة أن الظروف الحالية متقلبة جدا، وقد يحدث ارتداد في أسعار الذهب، مشيرا إلى أن مؤشر الذهب منذ اسبوع يسجل هبوط في مصر مع تراجع حدة صعود الدولار

وأضاف في تصريحات خاصة، أن المستهلك يجب أن يشتري المشغولات الذهبية حتى تكون زينة وخزينة، بمعني عدم شراء السبائك وجنيهات الذهب فقط ويجب أن يشترى المشغول للاستفادة من الذهب كزينة، وإن المرحلة الحالية قد تشهد مزيد من التراجع في سعر الذهب لكن السعر الآن جيد جدا قياسا على سعر الذهب قبل أسبوع.

بكام سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الخميس 19/5/2022 عيار 21 و18

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,197 شراء 1,208

عيار 22 بيع 1,097 شراء 1,107

عيار 21 بيع 1,047 شراء 1,057

عيار 18 بيع 897 شراء 906

عيار 14 بيع 698 شراء 705

عيار 12 بيع 598 شراء 604

الاونصة بيع 37,213 شراء 37,569

الجنيه الذهب بيع 8,376 شراء 8,456

الكيلو بيع 1,196,571 شراء 1,208,000

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

بكام سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الخميس 19/5/2022 عيار 21 و18

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,067 جنيه $58.40

سعر الذهب عيار 22 977.75 جنيه $53.53

اسعار الذهب عيار 21 933.32 جنيه $51.10

اسعار الذهب عيار 18 799.98 جنيه $43.80

سعر الذهب عيار 14 622.20 جنيه $34.07

سعر الذهب عيار 12 533.31 جنيه $29.20

سعر الذهب عيار 9 399.99 جنيه $21.90

اسعار أوقية الذهب 33,172 جنيه $1,816

اسعار جنيه الذهب 7,467 جنيه $408.80

اسعار كيلو الذهب 1,066,623 جنيه $58,399

بكام سعر الذهب النهارده في مصر اليوم الخميس 19/5/2022 عيار 21 و18

Thursday, May 19, 2022 06:57 AM بتوقيت دولة مصر

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

18 مايو 1,067 933.83 800.42 622.54 533.60

17 مايو 1,068 934.22 800.75 622.80 533.83

16 مايو 1,073 938.85 804.72 625.89 536.47

15 مايو 1,068 934.33 800.85 622.88 533.89

14 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

13 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

12 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

11 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

10 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

9 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03