اعتقالات في الضفة المحتلة بعد مداهمة منازل المواطنين

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس 19/5/2022، عدداً من المواطنين، بعد اقتحام ومداهمة منازل ذويهم في الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية، لأن قوات الاحتلال اعتقلت مهدي أحمد توفيق (18 عاما)، وابن عمه توفيق علي توفيق (16 عاما)، من بلدة العبيدية شرق بيت لحم، ومحمد خالد حسين موسى (18 عاما)، من بلدة الخضر جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وقالت المصادر، أن قوة إسرائيلية كبيرة اقتحمت البلدة، وداهمت عدة منازل، واعتقلت: نسيم حسني البرغوثي (28 عاما)، ومجدي منير الريماوي (34 عاما)، وأحمد خالد الريماوي (29 عاما).

وأشار إلى أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في البلدة، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون تسجيل إصابات.