سعر الدولار في الجزائر اليوم الخميس 19 مايو 2022، لايزال يهتم الجزائريون في كل صباح بالتوجه إلى شاشات البورصة المحلية في بلدهم لمعرفة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري، لاسيما وأنه يتغير في كل لحظة، إذ إن الأسعار لا تبقى ثابتة، فالجزائريون يدركون أهمية البحث عن أسعار العملات الرئيسية وأهمها الدولار مقابل عملتهم الوطنية، لأنهم يباشرون حركة البيع والشراء في كل يوم بالعملات المحلية والأجنبية، لتلك الأسباب فالأسعار تهم شرائح كبيرة منهم، ويحرصون للاطلاع عليها بين الفينة والأخرى.

سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري اليوم الخميس 19 مايو 2022

ويبحث الجزائريون يوميا، وكل ساعة تقريبا عن، سعر الدولار في الجزائر اليوم الخميس 19 مايو 2022، لاسيما أن سعر العملات في الجزائر يهم فئات كثيرة من الشعب الجزائري، وهناك أسباب كثيرة لاهتمام الجزائريين في البحث عن سعر العملات عبر الشاشات الرئيسية للتداول، كما إن هناك فئات كثيرة تبحث عن هذه الأسعار وخاصة أصحاب الشركات ومكاتب الصرافة والعاملون في مجال التجارة والتصدير والاستيراد، لأن الصعود والهبوط في العملات يؤثر على عملهم، لذا تسعى وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على مدار الساعة لنشر تحديثات أسعار العملات في الجزائر بشكل يومي.

سعر الدولار في الجزائر اليوم

وفي كل منطقة في هذا البلد، يختلف سعر صرف العملات في الجزائر، إذ أن سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء يختلف عن سعر صرفه في الشركات والبنوك الرسمية المرخصة من الدوائر الرسمية في البلاد، فالمواطنون يتوجهون في الغالب إلى السوق السوداء لصرف العملة الأمريكية مقابل الدينار الجزائري، لأنه من المتعارف عليه أن أصحاب شركات الصرافة يربحون أكثر من الصرافين في الأسواق العامة والشعبية.

سعر الدولار في الجزائر اليوم الخميس

وشهد سعر الدولار في الجائر اليوم الخميس، تراجعا ملحوظا، لاسيما لدى البنك المركزي، ليهبط إلى 145.85 دينار للشراء، و145.86 دينار للبيع، مقابل 146.13 دينار للشراء، و146.14 دينار للبيع بنهاية تداولات أمس الأربعاء، بينما واستقر سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع، دون أي تغير يذكر على سعر إغلاق أمس.