سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 19 مايو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار الذهب في المملكة الاردنية الهاشمية، والتي يلاحظ وجود اهتمام كبير بسعر الذهب وسعر الاوقية الذهب والجنيه الذهب وعيارات الذهب المختلفة، خاصة من قبل التجار ورجال الأعمال واصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 18 مايو 2022، إليكم أدناه تفاصيل سعر الذهب وفق تعاملات اليوم في الأسواق العالمية والمحلية.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 19 مايو 2022

ارتدت أسعار الذهب عن خسائرها التي منيت بها أمس الأربعاء وتحولت للصعود.

وساهم هبوط في عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الحد من الضغوط الناتجة عن ارتفاع الدولار وخطط مجلس الاحتياطي الاتحادي لزيادات نشطة لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 1855 بتوقيت جرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية 1819.20 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعا 0.25 بالمئة.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 19 مايو 2022

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.04 بالمئة إلى 1818.10 دولار للأوقية.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في تعاملات متقلبة، حاذية حذو خسائر في بورصة وول ستريت بعد بيانات ضعيفة بشأن سوق الإسكان في الولايات المتحدة زادت القلق من تباطؤ اقتصادي.

سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 19 مايو 2022

رفع أسعار الفائدة

وتعهد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بالقدر اللازم لقتل قفزة في التضخم.

ورغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط ضد التضخم إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يثبط الاهتمام بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى،انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.95 بالمئة إلى 21.40 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 1.75 بالمئة إلى 934.48 دولار للأوقية في حين هبط البلاديوم 2.8 بالمئة إلى 1994.70 دولار للأوقية.