"رنا" و"نجوى".. نموذج تعليمي من غزة وجوائز عربية وصولًا للعالمية..!

تتواصل الإنجازات الغزّية في مجال التعليم بالحصول على جوائز عالمية وعربية ومحلية، وسط تحديات كبيرة رغم الصعوبات والحصار المفروض على قطاع غزة، لترفع هذه الإنجازات اسم فلسطين في المحافل الدولية بحصدهم المستمر للجوائز، والتي وكان أخرها الفوز بجائزة خليفة التربوية للمعلم المبدع على مستوى فلسطين والوطن العربي.

المعلمتان "نجوى أبو سلمية" و"رنا زيادة"، كافحتا في تسخير كافة الإمكانيات المتاحة، رغم المعيقات وحصلتا على جائزة خليفة التربوية للمعلم المبدع على مستوى فلسطين والوطن العربي.

المعلمة رنا زيادة، قالت، إنها حصلت على الجائزة عن مجمل أعمالها وأنشطتها التربوية وطرائق التعليم التي تتبعها وآليات التعامل مع المنهاج والطالبات، والتي أعدت حسب معايير محددة وضعتها الأمانة العامة للجائزة، كما جرى إعدادها بشرط أن تشمل آخر عامين من إنجازات للمتقدم.

وأضافت زيادة في حديثها لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بثقة عالية: "خضت غمار المسابقة ضمن 9 شروط، من ضمنها أن تضع الأدلة والشواهد على الإنجازات التي حققتها خلال العامين، مشيرة إلى أنه في أواخر شهر ديسمبر انتهى الترشيح الإلكتروني، وفي مطلع شهر فبراير بدأت مقابلة المشاركين الذين تأهلوا من المرحلة الأولى.

وأوضحت، أن المنافسة التي جرت خلال مراحل جائزة خليفة التربوية كان قوية جدًا، سيما أنها جاءت في الوقت الذي تفشى فيه فيروس كورونا في جميع الدول العربية.

جائزة خليفة لم تكن الوحيدة التي حصلت عليها المعلمة زيادة، فقد حصلت على جائزة الهام فلسطين ٢٠١٤، وجائزة دولة فلسطين للإبداع والتميز التربوي ٢٠١٤، وجائزة معلمة فلسطين الأولى ٢٠١٧، وجائزة مسابقة مبادرتي ٢٠١٧، وجائزة واحدة من أفضل ٥٠ معلما في العالم ٢٠١٩.

كما حازت زيادة، على جائزة المرأة المبدعة في مجال التعليم - وزارة شؤون المرأة ٢٠١٩، باإجائزة التعاون للمعلم المتميز ٢٠٢٠، واختيارها واحدة من ضمن ٦٠ امرأة ملهمة في العالم ٢٠٢١، وجائزة مجلس الوزراء للموظف المتميز ٢٠٢١، وأخيرًا جائزة خليفة التربوية للمعلم المبدع على مستوى الوطن العربي ٢٠٢٢.

المعلمة أبو سليمة، والتي حازت على المركز الـ5 في جائزة خليفة، والأولى فلسطينيًا عن فئة المعلم المبدع، على الإنجازات التي حققتها في التعلم النشط، واستخدام تقنيات التعلم عن بعد، والتعليم الإلكتروني، والمشاركات الجماعية، والابتكار في طرق التعليم.

واعتبر أبو سلمية، خلال حديثها لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن فوزها بالجائزة يعد فخرًا وتميزًا لها ولفلسطين، ولكل المعلمين في قطاع غزة والذين يعانون من قلة الإمكانيات جراء الحصار، إلا أنهم مستمرون في الإبداع والابتكار.

وتلفت إلى أنها ستواصل الابتكار في طرق التدريس، ومواكبة التقنيات الحديثة بما يخدم العملية التعليمية.

ويُسجل هذا الفوز كإنجاز مهم ونوعي لوزارة التعليم بغزة بأن يكون الفائز بالجائزة على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى فلسطين هم معلمين من قطاع غزة المحاصر لأكثر من ١٥ عاماً.

وقد جرى الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة خليفة بمختلف محاورها صباح اليوم الجمعة 13 مايو 2022، حيث كانت المنافسة شديدة جداً بين عدد كبير من المعلمين من كافة الدول العربية المشاركة.

يشار إلى أن جائزة خليفة التربوية التي تعقد في دولة الإمارات العربية الشقيقة تعتبر إحدى أهم الجوائز العالمية التربوية العريقة في مجالات البحوث التربوية، ودراسات أدب الطفل، المعلم المبدع، الأستاذ الجامعي المتميز، والمشاريع والبرامج التعليمية المبتكرة.