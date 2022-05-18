تفعيل رابط فحص 100 دولار- رابط فحص 100 دولار شهر 5، في مثل هذه الأوقات من شهر ابريل 2022 الماضي، كان المستفيدون من المنحة القطرية يتوجهون إلى نقاط الصرف لصرفها، بعد أن أرسلت الأمم المتحدة رسائل تفيد بأنهم مستفيدون من المنحة القطرية لهذا الشهر، إلا أنها حتى تاريخ كتابة هذه المقالة، لم ترسل الأمم المتحدة رسائل تفيد بموعد وقيمة المنحة القطرية لشهر مايو 2022، وهو ما يثير قلق المستفيدين الذين يعولون عليها في جلب مستلزمات بيوتهم وسداد الديون المستحقة عليهم للبقالات والمتاجر وغير ذلك.





تفعيل رابط فحص 100 دولار شهر 5

ولايزال يبحث المستفيدون في قطاع غزة عن موعد تفعيل رابط فحص 100 دولار- رابط فحص 100 دولار شهر 5، لأنهم يرون أنها الجهات المختصة الأمم المتحدة واللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، ووزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، تأخروا في الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية لهذا الشهر، حتى أن لا أخبار تفيد باقتراب الموعد، وهو ما يثير استياءهم وغضبهم، لانهم ينتظرون صرفها على أحر من الجمر، بسبب الفقر المدقع الذي يعانون منه، تساؤلات المواطنين دفعت فريق وكالة "فسطين اليوم" الإخبارية، لمحاولة التواصل مع الجهات المختصة ومعرفة متى تفعيل رابك فحص 100 دولار شهر 5، إلا أن أحدا منهم لم يجب على التساؤل.





أسماء المستفيدين من المنحة القطرية شهر 5

وشرعت دولة قطر بصرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة في قطاع غزة، منذ نحو ثلاثة سنوات، بقيمة 100 دولار كل رب أسرة متعطل عن العمل، بفعل الحصار المفروض على القطاع، في محاولة لتخفيف معاناة الوضع المعيشي السيء الذي يعيشوه أهالي القطاع، للإجابة على تساؤل تاريخ صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 5، فإنه من المتوقع أن تبدأ الأمم المتحدة ارسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار، وتحديد تاريخ وقيمة صرفها، خلال الأسبوع المقبل.





موعد صرف المنحة القطرية الجديدة

ولايزال يبحث المستفيدون من المنحة القطرية 100 دولار، عن موعد صرف المنحة القطرية الجديدة، لاسيما وخاصة أنهم متعطلون عن العمل منذ سنوات عدة، بفعل الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عاما متواصلا، وهو ما أدى إلى اغلاق المصانع والمنشآت الاقتصادية، وتسريح مئات الآلاف من العمال الذين انضموا إلى صفوف البطالة، ولم يعد بإمكانهم إعالة أفراد أسرهم.



